Rize
'de Doğu Türkistan
protestosu
RİZE - Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur
Türkleri'ne yönelik zulüm Rize'de protesto edildi. Çin
'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulmü protesto etmek isteyen grup Rize Sahil Camii'nde bir araya geldi. Kılınan Cuma namazının ardından açtıkları 'Zulme sessiz kalma, Doğu Türkistan kan ağlıyor' yazılı pankartla yürüyüşe geçen grup ellerinde tuttukları dövizlerle yol boyunca sloganlar atarak Uygur Türkleri'ne yönelik asimile etme çalışmalarını protesto etti. Merkez
Tucuoğlu Memişağa Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Grup adına konuşma yapan Ömer Abacı, herkesi zulme karşı birlik olamaya çağırdı. Abacı, "Kızıl Çin tarafından asimile edilmek istenilen Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin aile birlikleri bozulmaktadır. Müslüman Türk aileleri içerisinde Çinli erkekler yetişmekte, Müslüman Türk erkekleri kamplarda toplanmaktadır. Bilinçli olarak yapılan bu politikalara karşı bütün dünya sessiz kalmaktadır. 18 Kasım 1884 tarihinde katil Çin Devletleri tarafından işgal edilen ata topraklarımızda o günden bu güne soydaşlarımızın Uygur Türklerine zulüm etmektedir" dedi.
Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri'nin İslami vazifelerini yerine getiremediklerini dile getiren Abacı, "İslam'ın gerekleri olan oruç tutmaları namaz kılmaları kuran okumaları yasaklanmaktadır. Dillerini unutmaları için çeşitli politikaları izlenmektedir. Bu sebeple doğu Türkistan kan ağlıyor. Ben İslam Örgütü Konferansına ve Arap Birliği
'ne sesleniyorum. Bizler Ortadoğu'daki gelişmelere sessiz kalmıyoruz. Sizlerde Doğu Türkistan'daki konulara sokaklara dökülmelisiniz. Doğu Türkistan'da öldürülen bir kadın, Şam
'da, İstanbul
'da ve Bağdat
'ta öldürülmüştür. Devletimiz nasıl Suriye
'ye, Filistin
'e ve Arakan
'a sahip çıkıyorsa Doğu Türkistan'a da sahip çıkması temennisiyle" ifadelerini kullandı.
Protesto gösterisi basın açıklamasının ardından sona erdi.