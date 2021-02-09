Rize'de doktora orakla saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Rize'de hastanede görevli doktora orakla saldıran ve adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklama sistemi ile hakimliğe sevk ettiği A.K. hakkında ev hapsi kararı verilmesi üzerine Trabzon Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren hakimlik, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Emniyet ekiplerince evinden alınan şüpheli A.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, dün Rize Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde bekleyen A.K. (42), sıranın kendisine gelmemesine sinirlenerek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu'nun (34) odasına girerek üzerinde sakladığı orakla saldırmıştı.

Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında ev hapsi kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.