Rize'de drone ile sosyal mesafe ve maske denetimi - Son Dakika

Rize'de drone ile sosyal mesafe ve maske denetimi

RİZE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı polis ekiplerince drone ile havadan denetlendi. Rize İl Pandemi Kurulunun aldığı kararla sokağa maskesiz çıkmak yasaklanmıştı. Polis ve zabıta ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinde maske takılıp takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. 'Maskemle güvendeyim' adı verilen denetimlerde polis ekipleri drone ile havadan kontrollerde bulundu. Maske takmayanlara para cezası kesildi.