Rize'de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik oldu
9 saat önce
Rize'de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik olduRİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde gerçekleşen düğün merasimine katılan 156 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Rize Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
'de düğün yemeğinden zehirlenen 156 kişi hastanelik oldu
RİZE - Rize'nin Ardeşen
ilçesi Armağan köyünde gerçekleşen düğün merasimine katılan 156 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyündeki bir düğün merasiminde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Yemek yedikten sonra karın ağrısı ve baş dönmesi yaşayan vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle Kaçkar Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 156 kişi hastane koridorlarını doldurdu. Pazar ilçesinde bulunan Kaçkar Devlet Hastanesi'nin yetersiz kalmasının ardından bazı hastalar Çayeli
, Fındıklı
ve Rize Devlet Hastaneleri'ne sevk edildi.
Çevredeki hastanelerin hekim ve personellerinin evlerinden çağrıldıkları, hastaların genel anlamda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'de nişan yemeğinden sonra rahatsızlananların sayısı 231'e çıktı Mesut Özil, Tanzanya'daki çocukların ameliyat masraflarını karşıladı Hakim, kanserli eşini yalnız bırakan kocanın davranışını 'duygusal şiddet' saydı, tek celsede boşadı Bomba süsü verilmiş paket polisi alarma geçirdi