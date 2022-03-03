Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi - Son Dakika
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Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

03.03.2022 18:41
Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

Rize'de iki yere köye yıldırım düşmesi sonucu bazı evlerde hasar meydana geldi.

Rize'de iki yere köye yıldırım düşmesi sonucu bazı evlerde hasar meydana geldi.

Merkeze bağlı Uzunköy köyünde çam ağacına yıldırım düşmesi sonucu çevrede bulunan 3 evde hasar meydana geldi. Yusuf Zeki Yazıcıoğlu'na ait evde yangın çıkarken diğer 2 evin ise camları kırıldı. Rize Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Yazıcıoğlu'nun evinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. İyidere ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ise 1 ev yıldırım düşmesi sonucu hasar gördü. - RİZE

Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi
Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi
Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi
Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi

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Yangın, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de düşen yıldırım evlere zarar verdi - Son Dakika
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