Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

05.08.2022 14:28
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Jandarma komutanlığı ekipleri Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Dülgerli köyünde ikamet eden F.G. A.G. ve B.G. isimli şüphelilere ait 2 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlar dahilinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde şahısların ev ve eklentilerinde, 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 96 adet tabanca 9 milimetre fişeği, 2 adet metamfetamin uyuşturucu madde kullanımında olduğu değerlendirilen cam kavanoz şekilde içme aparatı, 6 adet plastik uyuşturucu madde içme aparatı ve folyosu, 200 gram Esrar Maddesi, 34 kök kenevir bitkisi ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yapılan operasyon dahilinde 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

YORUMLAR
500
Rize'de denize giren yaşlı adam boğuldu Rize'de denize giren yaşlı adam boğuldu Rize'de denize giren kişi boğuldu Rize'de denize giren kişi boğuldu
Kaynak: İHA

Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement