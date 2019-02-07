Rize'de "Eğitimde İşbirliği" Çalışması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Rize Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ile Rize Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzalandığı bildirildi.



RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rize'de bulunan liselerdeki eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla Senato Salonu'nda Rektör Prof.Dr. Hüseyin Karaman ile Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak arasında "Eğitimde İş Birliği Protokolü" imzalandığı belirtildi.



Törene rektör yardımcıları Prof.Dr. Ali Bilgin, Prof.Dr. Ahmet İshak Demir, Genel Sekreter Adnan Er, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Küçük, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Salih Sabri Yavuz, akademisyenler ve öğretmenlerin katıldığı kaydedilen açıklamada, Rektör Karaman'ın şu ifadelerine yer verildi:



"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak ilimizdeki tüm kurumlara faaliyet alanlarına göre destek veriyoruz ve işbirliği, güç birliği ilkesinden hareketle ikili iş birliği anlaşmaları gerçekleştiriyoruz. Nitelikli üniversite hedefine ulaşabilmenin şartlarından biri de nitelikli öğrenciye sahip olmaktır. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lisedeki eğitimin kalitesi ne kadar artarsa, üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve yüksekokullara ne kadar çağın gerektirdiği bilgi birikimi ile donanımlı öğrenciler gelirse, üniversite olarak bizler o oranda nitelikli bir eğitim yaparız ve nitelikli mezunlar veririz. Söz konusu amaca yönelik olarak düzenlenmiş olan bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum."



Protokol, üniversitenin imkanlarından yararlanma noktasında ve yüksek lisans, doktora öğrencilerinin ise okullarda yapabilecekleri araştırmalara yardımcı olmasını kapsıyor.

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