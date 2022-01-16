Rize'de eğitime kar engeli - Son Dakika

- Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Rize'de yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Merkezde 25 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, Ardeşen'de 25, Çamlıhemşin'de 24, Çayeli'nde 33, Derepazarı'nda 6, Fındıklı'da 23, Güneysu'da 13, Hemşin'de 8, İkizdere'de 29, İyidere'de 2, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da ise 24 köy yolu olmak üzere toplamda il genelinde 230 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Rize Özel İdaresi 65 iş makinesi ve 130 personel ile kar ile mücadelelerini bir taraftan sürdürürken, öte yandan Rize Valiliği il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini açıkladı.

Rizeli öğrencilere sosyal medya üzerinden 'Atmacalarım' diyerek seslenen Rize Valisi Kemal Çeber, kar tatili haberini "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişatta belli oldu. Hemen hemen oybirliğiyle bir karara vardık ki... Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadeleriyle duyurdu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)