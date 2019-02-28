Rize'de Eğitime Kar Tatili

RİZE'de kar yağışı nedeniyle İkizdere ve iyidere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

RİZE'de kar yağışı nedeniyle İkizdere ve iyidere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesinin tamamı ile İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyünde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi. - İkizdere

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