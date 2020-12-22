Rize'de eğlence düzenledikleri tespit edilen 10 kişiye para cezası - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenledikleri belirlenen 10 kişiye 9 bin lira ceza kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dikkaya köyündeki bir işletmenin lokanta bölümünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları ihlal edilerek eğlence yapıldığını belirledi.

Denetimde İl Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine istinaden, eğlenceye katılan 10 kişiye 9 bin lira idari yaptırım cezası uygulandı.

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