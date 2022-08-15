Rize'de 22. Ovit Yayla Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Rize'de 22. Ovit Yayla Şenliği düzenlendi

15.08.2022 13:18
Rize'de 22. Ovit Yayla Şenliği düzenlendi

Rize'de Ekşioğlu Vakfı tarafından 22. Ovit Yayla Şenliği düzenlendi.

Rize'de Ekşioğlu Vakfı tarafından 22. Ovit Yayla Şenliği düzenlendi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylasında gerçekleştirilen etkinlikte bölgenin kültürü, el sanatları, yayla göçünün canlandırıldığı, atma türkü, mutfak kültürü, folkloru ve yöresel kıyafetleri ile sanatını anlatan etkinlikle düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada etkinlikleri Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Nusret Bayraktar, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ile çok sayıda vatandaşın izlediği kaydedildi.

Etkinliklere, teröristlerin açtığı ateş sonucu 2017 yılında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün davet edildiği, Çeber tarafından şehit annesine oğlunun resminin yer aldığı tablo hediye edildiği ifade edildi.

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Kaynak: AA

İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 22. Ovit Yayla Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de 22. Ovit Yayla Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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