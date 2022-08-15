Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylasında gerçekleştirilen etkinlikte bölgenin kültürü, el sanatları, yayla göçünün canlandırıldığı, atma türkü, mutfak kültürü, folkloru ve yöresel kıyafetleri ile sanatını anlatan etkinlikle düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

İkizdere, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de 22. Ovit Yayla Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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