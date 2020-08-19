Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı - Son Dakika

Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı

RİZE Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER), üreticiden özel olarak topladığı çay yapraklarını, el yordamı ve doğal yöntemlerle çaya dönüştürüp, fabrikasyon araç kullanmadan kuru çay üretimi yapıyor.

Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı, System.String[]

RİZE Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER), üreticiden özel olarak topladığı çay yapraklarını, el yordamı ve doğal yöntemlerle çaya dönüştürüp, fabrikasyon araç kullanmadan kuru çay üretimi yapıyor. Genel Müdür Selçuk Azman, günlük 5 ton kuru çay üretim kapasiteleri olduğunu belirterek, "Bizim buradaki amacımız; bu çayın bilinilirliğini artırmak, çeşitlendirmek ve yurt içi ile yurt dışına satışını yapabilecek firmalara devrini sağlamaktır" dedi.

Rize'de 2018 yılında hizmete giren ÇAYMER, çay sektöründeki KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için çalışırken, tüketiciye en kaliteli çayın nasıl ulaşacağı ile ilgili faaliyetler yürütüyor. Merkezde, çay üreticilerinden özel olarak toplanan çay yaprakları, el yordamı ve doğal yöntemlerle çaya dönüştürülüp, kuru çay üretimi yapılıyor.

'HER AŞAMASI DOĞAL YÖNTEMLERLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'Müstahsilden özel olarak toplanan 1,5 ile 2,5 çay yapraklarından tamamen doğal ve el yöntemiyle çaylar ürettiklerini belirten ÇAYMER Ar-Ge Yöneticisi Muhammet Çomoğlu, "Müstahsillerimizden aldığımız çayları 24 saatlik bir süreçte soldurma sepetlerimizde, gölgede bekletiyoruz. 24 saatlik soldurma işleminin ardından, tavalarımızda şoklama işlemlerine tabi tutuyoruz. Daha sonra kıvırılma sepetimizde bu çaylara şeklini veriyoruz. Kıvrılma işleminin ardından tekrar tavaya sokuyoruz. Kurutma işlemine tabi tuttuktan sonra çayımız hazır hale geliyor. Ayrıca Ar-Ge'si tamamlanan 1,5 ve 2,5 yapraktan oolong, siyah, beyaz ve yeşil çayları üretiyoruz. Bu çayların fabrikasyon üretiminden en büyük farkı; tamamen doğal olması, dışarıdan herhangi bir etki olmamasıdır. Her aşaması doğal yöntemlerle gerçekleştiriliyor" dedi.'ELLE YAPILAN ÇAYA ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ'El yapılan çaya, çocukları gibi baktıklarını vurgulayan ÇAYMER Genel Müdürü Selçuk Azman da, "Toplama evresinden, son evresine kadar çocuğumuzu büyütür gibi davranıyoruz. Çaylar 1,5 veya 2,5 yaprakta elle toplanıyor. Özel sepetlerle fabrikaya getiriliyor. Sonra hangi çeşit çay üretimi yapılacaksa ona yöntemlere göre prosesler geliştiriliyor. Sadece bir ısı işlememiz var. Onun dışında herhangi bir işleme tabi tutulmuyor. Tamamen doğal yöntemlerle üretilmiş oluyor. Normal üretimli çaylara kıyasla aralarında ciddi farklılıklar görülüyor. Özellikle ekstrakt değerlerin üzerinde yüzde 40'lık bir farklılık var" diye konuştu.YILDA 1 TONLUK SATIŞ BEKLENİYOR

Günlük 5 ton kuru çay üretim kapasiteleri olduğunu belirten Azman, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 300 kilogramın üzerinde bir satış gerçekleştirdik. 300 kilogramlık da çay siparişimiz var. Bir yıllık süreç içerisinde toplam 1 tonluk elle yapılan çayın satışı bekleniyor. Bizim buradaki amacımız; bu çayın bilinilirliğini artırmak, çeşitlendirmek ve yurt içi ile yurt dışına satışını yapabilecek firmalara devrini sağlamaktır" dedi.


Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 10:35

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı - Son Dakika
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