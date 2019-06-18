Son Dakika Haberleri: Rize'de elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Rize'de elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

1 saat önce

Rize'nin Fındıklı ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi öldü, eşi ve yeğeni yaralandı.

Rize'de elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]
Rize'nin Fındıklı ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi öldü, eşi ve yeğeni yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sulak köyünde, 112 Acil Servis ekiplerini arayan Meryem Özdem, kendisi ve ailesinden bazı kişilerin yaralı olduğunu belirterek yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Osman Özdem'in ölü, eşi Meryem ve yeğeni Gülsüm Özdem'i ise yaralı buldu.
Yaralılar, Rize Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülsüm Özdem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralı Özdem'in ifadesinde, elektrik akımına kapıldıklarını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerince yapılan incelemede, olay yerinde bulunan teleferik hattına giden enerji kablosunun açıkta olduğu belirlendi.
TEDAŞ ekipleri ise teleferik hattında elektrik kaçağı olduğunu tespit etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:31 Kaynak: AA
ölü, fındıklı, rize, öldü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 2 günde 78'e ulaştı Yıkım kararı alınan kaçak yapıyı sahibi, akrabalarıyla yıktı Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:08:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]