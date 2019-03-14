Rize'de Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Rize'de 3 gün önce siyasi parti bayrağı asmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rize
'de 3 gün önce siyasi parti bayrağı asmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derepazarı
Fıçıcılar Mahallesi'nde, 11 Mart'ta akıma kapılan Muhammet Çelik (22), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muhammet Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkmış, bu sırada akıma kapılarak ağır yaralanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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