Rize'de emniyet operasyonlarında bir ayda 690 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Rize'de emniyet operasyonlarında bir ayda 690 kişi hakkında işlem yapıldı

05.07.2022 17:29
Rize'de emniyet operasyonlarında bir ayda 690 kişi hakkında işlem yapıldı

Rize'de polisin son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 58 kişi tutuklandı.

Rize'de polisin son bir ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 58 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, çeşitli olaylara karıştığı tespit edilen 690 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 58'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda 31 ruhsatsız tabanca, 33 tabanca şarjörü, 192 tabanca fişeği, 5 av tüfeği, 10 bıçak, 2 muşta, 72,34 gram toz-kubar esrar maddesi, 4,98 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 925,57 gram metamfetamin maddesi, 65 kök kenevir bitkisi, 9 sentetik ecza hap, 0,72 gram kokain, 1,34 gram skunk maddesi, 37 şişe kaçak içki, 726 paket kaçak sigara, 1 kilogram tütün, 20 ecstasy hap, 250 sahte sigara ele geçirildiği aktarıldı.

Rize Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de emniyet operasyonlarında bir ayda 690 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de emniyet operasyonlarında bir ayda 690 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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