Rize'de en doğal festival

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, organik tarım ve hayvancılığın sürdürüldüğü, denizden 1100 metre yükseklikteki Deremezra Yaylası'nda festival düzenlendi. Doğaseverlerin kamp kurduğu, tulum eşliğinde horonların oynandığı festivalde, düzenlenen mısır ayıklama, hızar ile kütük kesme ve kara kovanın ağaca yerleştirilmesi yarışlarında, renkli görüntüler ortaya çıktı.Ardeşen ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Deremezra Yaylası'nda bu yıl ilk kez düzenlenen 'Deremezra Kültür ve Turizm Festivali'nde unutulmaya yüz tutan gelenekler canlandırıldı. Organik tarım ve hayvancılığın sürdürüldüğü, denizden 1100 metre yükseklikteki yaylada doğaseverler kamp kurdu, tulum eşliğinde horonlar oynadı. Karadeniz yöre mimarisini yansıtan ahşap ev ve serenderlerin yer aldığı yaylada yetiştirilen organik meyve ve sebzeler ile üretilen bal da festivalde sergilendi. Vatandaşlar festivalde organik ürünlerin tadına baktı, kazanlarda ve közde pişirilerek ikram edilen mısırları yedi.KARA KOVANI AĞACA ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILARFestivalde, mısır ayıklama, hızar ile kütük kesme, kara kovanın ağaca yerleştirilmesi yarışmaları düzenlendi. Kara kovanın ağaca çekilme yarışması ilgi gördü. Yarışmada gürgen ağacının yerden 15 metre yükseklikteki gövdesine kara kovan çekildi. Ağaca büyük bir ustalıkla tırmanan yarışmacılar, sarkıttıkları halata bağlanan kara kovanı çekerek ağacın gövdesine yerleştirdi. Vatandaşlar cambazlar gibi ağaca tırmanan yarışmacıları ilgiyle izledi. Yarışmada dereceye girenlere bal ve organik ürünler hediye edildi.