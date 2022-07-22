Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması

22.07.2022 23:18
Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması

RİZE'de 11'inci Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ndeki ödüllü 'en hızlı çay içme' yarışmasını 2 dakikada, 4 bardak çay içen Aleyna Yıldırım kazandı.

RİZE'de 11'inci Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ndeki ödüllü 'en hızlı çay içme' yarışmasını 2 dakikada, 4 bardak çay içen Aleyna Yıldırım kazandı.

Rize'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 400 kişilik halk dansları topluluğu katıldı. Ardeşen ilçesinde kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde halk dansları ekipleri tulum ve gayda eşliğinde ülkelerine özgü dans figürlerini sergiledi.

Festivalde ülkelerin temsilcilerinin katılımı ile ödüllü 'en hızlı çay içme' yarışması da düzenlendi. Yarışmacılar, 2 dakika boyunca önlerindeki 5 bardak sıcak çayı içmek için yarıştı. Sıcak çayı üfleyerek soğutmaya çalışan yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmayı 2 dakikada, 4 bardak çay içen ve Türkiye'yi temsil Rizeli Aleyna Yıldırım kazandı. Yıldırım'a ödül olarak kupa verildi.'BİRİNCİLİK İÇİN MUTLUYUM'

Günde 4-5 demlik çay içtiğini anlatan Aleyna Yıldırım, "Bir anda yarışmaya katılmaya karar verdim. Çaylar çok sıcaktı. Boğazım hala yanıyor ancak birinciliği Türkiye'ye kazandırdığım için mutluyum" dedi.


YORUMLAR
500
Halk Oyunları Gençler Kategorisi Finali Şahinbey'de başlıyor Halk Oyunları Gençler Kategorisi Finali Şahinbey'de başlıyor ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü Açıklaması ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland'dan Ukrayna tahıl sevkiyatı anlaşmasına övgü Açıklaması
Kaynak: DHA

Türkiye, Osetya, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
21:23 Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
19:46 Mersin'de korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 23:18:30. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement