Rize'de en hızlı çay içme yarışmasında ülkeler birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de en hızlı çay içme yarışmasında ülkeler birbirleriyle yarıştı

22.07.2022 23:32

Rize'de en hızlı çay içme yarışmasında ülkeler birbirleriyle yarıştıRİZE Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen ve 7 ülkenin katıldığı en hızlı çay içme yarışmasında Aleyna Yıldırım birinci oldu.

Rize'de en hızlı çay içme yarışmasında ülkeler birbirleriyle yarıştı

RİZE Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen ve 7 ülkenin katıldığı en hızlı çay içme yarışmasında Aleyna Yıldırım birinci oldu.

Ardeşen ilçe merkezinde başlayan kortej yürüyüşünün ardından kurulan sahneye çıkan Türkiye'nin yanı sıra İran, Moldova, Kuzey Osetya, Azerbaycan, Sırbıstan ve Rusya'dan gelen halk dansları toplulukları gösterileriyle başladı. Tulum, gayda ve keman eşliğindeki yöresel kıyafetli ekiplerin dans gösterileri büyük ilgi topladı.

Yapılan etkinlikte 1 dakikada en fazla çay içenin kazanacağı yarışmada adaylar ülkelerinin bayrakları önünde yarıştı. Start verilmesi ile sıcak çayları içmeye başlayan bazı adayların ağzı yandı, bazıları da çaylarını değişik şekillerde soğutmaya çalıştı. Verilen süre dolmadan, sadece 1 dakikada 2 bardak sıcak çay içen Türkiye adına festivale katılan Aleyna Yıldırım birinci oldu. Yarışmada birinci gelen ekibe kupası takdim edildi.

En hızlı çay içme yarışmasında birinci olan Aleyna Yıldırım, "Çayı normalde demlikte içerdik. Demlikte içtiğim için rahat bir şekilde 4-5 demlik çay içiyordum. Bir anda yarışmaya katılma kararı aldım. Hocam bir anda içer misin dedi. Bende katılmak istedim. Çay çok ta sıcaktı hala boğazlarım yanıyor. Güç geldi bir anda ve içtim" dedi

YORUMLAR
500
Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması Rize'de 'en hızlı çay içme' yarışması Rize'de muhtarlara üzüm sıkma makinesi dağıtıldı Rize'de muhtarlara üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
Kaynak: İHA

Türkiye, Ardeşen, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de en hızlı çay içme yarışmasında ülkeler birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:03 Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, Ryan Babel'i renklerine bağladı
22:49 Ankapark tartışması sürüyor! Mansur Yavaş, Bakan Kurum'un eleştirisine "Belediyemize devri 5 gün önce gerçekleşti" yanıtını verdi
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
21:52 Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını duyurdu!
21:23 Ankara'da feci ölüm! 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası yaşamını yitirdi
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
19:46 Mersin'de korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 23:32:39. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de en hızlı çay içme yarışmasında ülkeler birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement