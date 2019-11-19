Son Dakika Haberleri: Rize'de "Engelleri Müzikle Aşıyorum" projesi
Son Dakika Güncel Rize'de 'Engelleri Müzikle Aşıyorum' projesi - Son Dakika

Rize'de "Engelleri Müzikle Aşıyorum" projesi

6 saat önce

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yamantürk ortaokulunda başlatılan "Engelleri Müzikle Aşıyorum" projesi ile aralarında otizm, görme engelli ve bedensel engelli olan çocuklara müzik dersi veriliyor.

Rize'de

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yamantürk ortaokulunda başlatılan "Engelleri Müzikle Aşıyorum" projesi ile aralarında otizm, görme engelli ve bedensel engelli olan çocuklara müzik dersi veriliyor.


Çayeli'nde müzik öğretmenliği yapan Oğuzhan Bektaşoğlu özel eğitimli çocukların yeteneklerini girdiği müzik derslerinde fark ederek onların daha iyi bir eğitim almaları için "Engelleri Müzikle Aşıyorum" projesini hazırladı. Proje kapsamında ilçeye bağlı Yamantürk ortaokulunda kurulan Atölyede özel eğitimli çocuklara öncelikle enstrümanlar tanıtılıyor daha sonra yetenekli olduğu dalda müzik öğretmeni eşliğinde eğitim veriliyor.


Müzik Öğretmeni Oğuzhan Beştaşoğlu öğrencilerin yetenekli olduğu branşları bularak onlara eğitim vermeye çalıştıklarını belirterek "İlçemizde bulunan 47 özel eğitimli öğrencimizle beraber içişleri bakanlığına bir proje yazdık ve projemiz kabul oldu. Öğrencilerimiz ilgili ve yeteneklerine göre yönlendiriyoruz. Bir öğrencimiz piyona, bir öğrencimiz bağlama, bir öğrencimiz gitar çalıyor. Bunları yönlendiriyoruz. 2 ay gibi bir süreçte ciddi bir mesafe kaydettiğimizi düşünüyorum. 12 ay sürecek projenin sonunu güzel bir konserle süslemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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