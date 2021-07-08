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Engelliler üreterek sosyalleşiyor - Son Dakika

Engelliler üreterek sosyalleşiyor

08.07.2021 10:58

Rize'nin Güneysu ilçesinde açılan kursa katılan 16 engelli, hem sosyalleşiyor hem de üreterek özgüven kazanıyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde açılan kursa katılan 16 engelli, hem sosyalleşiyor hem de üreterek özgüven kazanıyor.

Güneysu Yöresi Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında "Öğrenirken Üreten Gençlik" projesi hazırladı.

Proje çerçevesinde ilçede engelli gençlerin zamanlarını kültür ve sanatla değerlendirmeleri için Güneysu Gençlik Merkezinde kurs açıldı.

Nisan ayında başlayan kursa katılan 16 engelliye, 6 eğitimci ve 8 gönüllü genç tarafından okuma yazmanın yanı sıra el sanatları öğretiliyor.

Yaşları 10 ila 40 arasında değişen kursiyerler, haftada 4 gün 10.00-14.00 arasında geldikleri kursta, ebru, ahşap ve hediyelik eşyalar yapıyor.

Yaptıkları ürünleri Gençlik Merkezi bünyesinde satma imkanı bulan kursiyerler, eğitim dışındaki zamanlarda birlikte şarkı söyleyip stres atıyor.

Öğrencilerin sportif faaliyetler ve geziler de gerçekleştireceği projenin, Mart 2022'ye kadar sürmesi planlanıyor.

Kursu ziyaret eden Kaymakam Arif Oltulu, AA muhabirine, projeyi çok değerli bulduklarını söyledi.

Kursiyerlerin çok iyi vakit geçirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Oltulu, "Bu gençlerimizin sosyal anlamda dışarda yaşam alanları bulmaları zor oluyordu. Biz bu projelerle onların sosyal alanda daha fazla yer almasını sağladık." dedi.

Oltulu, projeyi sonuna kadar destekleyeceklerini, bu kişilerin sosyal yaşamın içerisinde sürekli yer almalarını sağlayacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Rıfat Özer de belediye olarak projeye gıda ve materyal temini gibi konularda destek sağladıklarını ifade ederek, "Burada gönüllü arkadaşlarımız da var. Tamamen bu işi gönüllü olarak yapıyorlar. Biz maddi ve manevi destek oluyoruz ama onların destekleri bizden daha önemli." diye konuştu.

Güneysu Yöresi Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Karaosman ise engellilerin okuldan sonra günlerini evde verimli geçiremediğini kaydederek, "Gençlik Merkezi atölyelerine gelip ürünleri öğrendikten sonra üretiyorlar. Aynı zamanda ürettiklerini satma imkanları var. Çok güzel eserler ortaya çıkardılar." ifadelerini kullandı.

"Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"

Özel eğitim öğretmeni Reyhan Demircan, projeyle engelli öğrencilere destek olmak ve toplumda var olmalarını sağlamak istediklerini vurgulayarak, "Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Hangi alanda daha iyi olduklarını keşfedip kendileri neyi öğreniyorsa o şekilde yaklaşıyoruz." dedi.

Gönüllü Sena Kandemir, "Aslında öğretmekten çok karşılıklı beraber öğreniyoruz ve üretiyoruz. Bu bize mutluluk veriyor. Birlikte güzel şeyler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kursa katılan 12 yaşındaki Yusuf'un annesi Hülya Küçük, iki haftadır kursa gelen oğlunun hem el becerisinin geliştiğini hem de yeni arkadaşlar tanıdığını anlattı.

Kursiyer Muhammet Kapot da "Bir aydır kursa katılıyorum. Yel değirmeni ve isimlik yaptım. Yavaş yavaş alışmaya başladım. Mutluyum." şeklinde konuştu.

Engelliler üreterek sosyalleşiyor
Engelliler üreterek sosyalleşiyor
Engelliler üreterek sosyalleşiyor
Engelliler üreterek sosyalleşiyor
Engelliler üreterek sosyalleşiyor

Güneysu, Engelli, Nisan, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Engelliler üreterek sosyalleşiyor - Son Dakika


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