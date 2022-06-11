Rize'de eşinin darbederek öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Rize'de eşinin darbederek öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

11.06.2022 17:41
Rize'de eşinin darbederek öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi

Rize'de eşi tarafından darbedildikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özlem Dursun'un cenazesi defnedildi.

Rize'de eşi tarafından darbedildikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özlem Dursun'un cenazesi defnedildi.

Çarşı Mahallesi Tarım Sokak'taki evlerinde 2 gün önce eşi Ramazan Dursun tarafından darp edilen ve bu sabah tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özlem Dursun için Sahil Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Özlem Dursun'un annesi Saadet Karabulut, babası Mehmet ve kardeşi Yasin Sancar, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Dursun'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Yağlıtaş Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Dursun çiftinin evinde inceleme yapan polisler, saksılara dikilmiş 9 kök Hint keneviri ele geçirdi, çeşitli malzemelere de el koydu.

Üç çocuk annesi Özlem Dursun'un, olay günü cep telefonundaki KADES'ten yaptığı çağrı üzerine gelen polis ekibine, yanlışlıkla bastığı yönünde beyanda bulunduğu, bunun da tutanakla imza altına alındığı öğrenildi.

"Gücünün yettiği kişilere şiddet uyguluyordu"

Yasin Sancar, ablasının evinin önünde gazetecilere, çift arasında geçmiş yıllardan itibaren şiddet olayının yaşandığını söyledi.

Eniştesinin, yeğenlerine de şiddet uyguladığına şahit olduğunu belirten Sancar, "Gücünün yettiği kişilere şiddet uyguluyordu. Bana bile tehdit mesajları attı. Olay günü kendini bıçakladıktan sonra, ablamın yattığı hastaneye pansumana gelmişti. Ben de söylemlerde bulundum. Sonra görüntülü beni aradı, 'ifademi verip çıkacağım, seni öldüreceğim' gibi tehditler savurdu." dedi.

Olay günü ablasının KADES uygulamasını kullandığını anlatan Sancar, şunları kaydetti:

"Ablam uygulama üzerinden polisleri çağırdı. Sonradan nasıl şikayetinden vazgeçtiğini, polisle görüşüp nasıl eve çıktığını bilmiyorum. Ramazan, ablamı darp ettikten sonra millete darp fotoğrafı göndermeye başlamış. Cinayeti işlediği oda farklı. Verdiği süs çok farklı. Bunlar çektiği fotoğraflarda net olarak görülüyor. 'Eşim beni aldattı' süsü vermeye çalışmış. Fotoğrafları da küçük yeğenlerime çektirmiş. Çocuklar büyük şok içinde. Canice bir davranış."

Sancar, ablasının çok kez darp edildiğini ve sığınmaevine gittiğini ifade ederek, "Özür dileyince, bir daha yapmayacağını söyleyince çocuklar için sustu, katlandı. Bu kadar büyük olay hiç kimse beklemiyordu. Olmadı, yaşatamadık. Üzüntülü ve şoktayım. Bazı şeyleri anlatamıyorum. İçeriden çıkarsa önce beni vurur, sonra aileme bulaşır. Bizim de can güvenliğimiz çıkarsa tehlikede. Bana attığı mesajlar ses kayıtları ortada." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de eşinin darbederek öldürdüğü kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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