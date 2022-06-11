Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

11.06.2022 11:03
Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

Rize'de 2 gün önce eşi tarafından darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Rize'de 2 gün önce eşi tarafından darbedilen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Tarım Sokak'taki evlerinde 2 gün önce eşi Özlem D'yi (32) darbeden R.D. (38), olayın ardından çektiği fotoğrafları karısının ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı karı kocayı ambulansla Rize Devlet Hastanesine sevk etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özlem D, yoğun bakıma alındı. Kendisini yaraladığı öne sürülen R.D. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Üç çocuk annesi Özlem D, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

R.D. ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Özlem D'nin olay günü cep telefonundaki KADES'ten çağrı yaptığı, eşinden korktuğu için, olay yerine gelen polislere şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Rize'de ayak tenisi turnuvası heyecanı Rize'de ayak tenisi turnuvası heyecanı Rize'de eşi tarafından darp edilen genç kadın hayatını kaybetti Rize'de eşi tarafından darp edilen genç kadın hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:10:45. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement