Öte yandan, Özlem D'nin olay günü cep telefonundaki KADES 'ten çağrı yaptığı, eşinden korktuğu için, olay yerine gelen polislere şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özlem D, yoğun bakıma alındı. Kendisini yaraladığı öne sürülen R.D. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de eşinin darbettiği kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

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