Son Dakika › Güncel › Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü - Son Dakika
Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü
6 saat önce
Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde A.R.H, yaklaşık 17 yıl önce boşandığı H.K'ye (46) silahla ateş etti.
Kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Üç çocuk annesi H.K'nin cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı ise çevredeki polisler tarafından gözaltına alındı. Zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:42 Kaynak: AA
Son Dakika Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi