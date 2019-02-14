Rize'de Esrar Operasyonu
23 dakika önce
Rize'de 3 kilo 3 gram esrar ele geçirilirken "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" iddiası ile yakalanan iki kişi tutuklandı.
Rize
'de 3 kilo 3 gram esrar ele geçirilirken "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" iddiası ile yakalanan iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince Rize'ye uyuşturucu-uyarıcı madde getirip pazarlayan, ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şehirler arası yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.
Takibe alınarak Rize kontrol noktasında durdurulan otobüste arama yapıldı. Aramada, sırt çantası içerisinde 3 paket halinde toplam 3 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili olarak V.A. ve S.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" iddiasıyla tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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