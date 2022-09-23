Yağış yüzünden yolun Trabzon yönündeki ulaşımda ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rize'de etkili olan sağanak ulaşımı kısmen aksattı - Son Dakika

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