Rize'de ev yangını: 1 ölü
1 saat önce
Rize'nin İkizdere ilçesinde evde çıkan yangında 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
'nin İkizdere
ilçesinde evde çıkan yangında 80 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sivrikaya köyünde yaşayan Yusuf Ekşi
'nin (80) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede Ekşi'nin cesedi bulundu.
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