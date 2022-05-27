Rize'de evinde ruhsatsız 4 silah bulunan kişi gözaltına alındı

Rize'de evinde ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneysu ilçesinde bir kişinin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, yapımı tamamlanmamış tabanca, mermi, kızak ve namlu gibi çeşitli silah parçaları ile elektronik malzeme, ayrıca uyuşturucu madde kullanım aparatı olduğu değerlendirilen araç gereç de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.