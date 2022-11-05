Rize'de Karadeniz mimarisinin son örneği: Kapı var, balkon yok

Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyündeki bir ev Karadeniz'in ilginç mimarisinin son örnekleri arasında yerini aldı. Kamyonları için evinin altına garaj yapmak isteyen Adil Tüfekçi tadilata başladı. Evine balkon da yapmak isteyen Tüfekçi, pencere ve kapıları takarak balkon inşaatına hazır hale getirdi.

SADECE KAPI VAR!

Balkonu yapmak için fırsat bulamayan Tüfekçi, kapıların kollarını sökerek olası bir yaralanmanın önüne geçti. İki yıldır askıda kalan kapıları görenler hayrete düştü.

"YAKIN ZAMANDA BALKON YAPACAĞIM"

Adil Tüfekçi, "Evimizde tadilata girdiğimizde toprağı yola doğru çıkarttık. Kamyonlarımı koyabilecek bir garaj ve teras yapacaktım. Kış aylarına geldik yapamadık. Yarım kalınca 2 yıldır da kapıları havada kaldı. Normalde üstü hem balkon hem de teras olacaktı. Kapıların kollarını ve anahtarlarını söktüğüm için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Planım da var. Yakın zamanda balkon yapacağım. Köy halkı konuyu bildiği için gözüne batmıyor ama dışarıdan gelen misafirler biraz garipsiyor. Evi görenlerden gülenler oluyor. Sorduklarında 'İşin içinden çıkamadığım zaman evde canım sıkıldığı zaman kapıdan atlıyorum' diyorum" ifadelerini kullandı.