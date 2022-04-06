RİZE'DE 'EZAN ŞAKASI' GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ - Son Dakika
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RİZE'DE 'EZAN ŞAKASI' GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

06.04.2022 22:29

RİZE'de iki çocuk evlerinin balkonunda cep telefonuna bağlı hoparlörle ezan sesi yayını yaptı.

RİZE'de iki çocuk evlerinin balkonunda cep telefonuna bağlı hoparlörle ezan sesi yayını yaptı. Çocuklar kayda aldığı görüntüleri, 'İftardan 10 dakika sonra Rize'de ezan şakası yaptık' ifadeleri ile sosyal medyada paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine polis ekipleri, ulaştığı çocukları uyardı.

İslampaşa Mahallesi'nde E.K. (17) ve bir arkadaşı cep telefonuna bağlı hoparlörle evlerinin balkonundan ezan sesi yayını yaptı. İki çocuk, ezan sesini yayınladıkları anları cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada, 'İftardan 10 dakika sonra Rize'de ezan şakası yaptık' şeklinde paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise 'İftardan 10 dakika önce insanlara oruçlarını bozdurdular' ifadeleri ile görüntüleri paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine polis ekiplerinin ulaştığı çocukları uyardığı öğrenildi.

RİZE'DE 'EZAN ŞAKASI' GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ
RİZE'DE 'EZAN ŞAKASI' GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZE'DE 'EZAN ŞAKASI' GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZE'DE 'EZAN ŞAKASI' GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ - Son Dakika
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