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Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor - Son Dakika

Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor

28.08.2021 12:34
Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor, System.String[]

UEFA Avrupa Lig'i Play-Off maçında Randers FC karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen müsabakayı 2-1 kazanarak adını gruplara yazdıran Galatasaray'da kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Lig'i Play-Off maçında Randers FC karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen müsabakayı 2-1 kazanarak adını gruplara yazdıran Galatasaray'da kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekiyor. Rize'de keşfedilmeyerek rica minnet üzerine başka takıma gönderilen oyuncu hemşehrilerini de sevindirdi.

Yaklaşık 7 yıl Rize Özel İdarespor'da futbol oynayan Barış Alper Yılmaz, hocası tarafından yeteneği fark edildikten sonra rica üzerine Ankara Demirspor'a gönderildi. Hatta Rize Özel İdarespor, Ankara Demirspor'un Yılmaz'ı alması için yetiştirme bedeli olan 1 milyon TL'den vazgeçti. Buradan Keçiörengücü'ne transfer olan oyuncu gösterdiği performansla Galatasaray'a transfer oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın, ilk lisansını çıkardığı Rize Özel İdarespor'un Koordinatörü Süleyman Baş, genç yeteneğin Rize'de fark edilmediğini bu nedenle rica minnet üzerine başka takıma gönderildiğini belirterek, " Oyuncu şimdi Galatasaray ile gündeme geldi. Genç yetenekleri görmek gerekiyor. BAL'da çok yetenekli oyuncular var. Bizde de çok yetenekli oyuncular var. Barış Alper Yılmaz ben göreve başlamadan önce 7 yıl Özel İdarespor'un sporcusuydu. İşte bu oyuncu Rize'den çıktı. Burada onu hiç kimse göremedi. Acı bir durum Ankara Demirspor'a gitti. Ali Saklangıç hocamız onu rica minnet ile gönderdi. Türkiye'nin bir çok yerinden takıma oyuncular gidiyor. 17 yaşında oraya gitti, üstüne koya koya Galatasaray'a gitti ve orada gündem oldu. Bu tür oyuncular BAL'da da Rize'mizde de fazla. Sadece görmek isteyen bunları görebiliyor. Sadece görmesini bilen bu oyuncuları görebiliyor. Türk futbolunun kurtuluşu da buralarda. Maalesef inanılmaz borç batağında kulüplerimiz. Bakıyorsunuz 2. Lig, 3. Lig kulüplerinde bile aklın almayacağı rakamlar dönüyor. BAL'da bile dönüyor. O yüzden bence artık alt yapıya, BAL'daki futbolculara fazla şans verip Türk futboluna kazandırmamız gerekiyor. Bizim amacımız da bu" dedi.

Yabancı sayısının azaltılması Türk futbolu için fırsat

Yabancı sayısının azalmasının Türk futbolu için bir fırsat olduğunun altını çizen Baş, liglerin ertelenmemesi gerektiğini de dile getirerek "Kısa süreli bir lig yaptık. Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Bu yıl 4 tane de Rize takımı katılacak. Türk futbolu, Rize futbolu için hayırlı olur inşallah. Şu anda Türkiye'nin birçok ilinde Süper Amatör ve 1. Amatör maçlarının tarihleri beli olmaya başladı. İstişareler yapılmadan bu tarihler açıklanmaz. Ekimin son haftasında liglerin başlayacağı gibi bir algı oldu bende. Şu anda liglerin erteleneceğini düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle aşısız hiç kimse oynayamayacak. Kuvvetle muhtemel 2 aşıyı olmayan hiçbir takımın oyuncusu sahaya çıkamayacak diye bir söylenti var. Bu yıl ertelenmeyeceğini düşünüyorum. Ertelenmesi Türk futbolu için büyük bir yara olur. Yabancı sınırının azaldığı bir ülkede 2 yıldır alt yapı, amatörler, tüm kategoriler hiçbiri oynanmadı. Bu sene oynatmayacaklarını zannetmiyorum. Önlemler alınarak bu yıl liglerin başlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor
Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor
Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor
Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor
Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor

Alper Yılmaz, Galatasaray, Play Off, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rize'de fark edilmeyen Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da dikkat çekiyor - Son Dakika Spor


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