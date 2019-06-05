Rize'de feci kaza: 1 ölü
1 saat önce
Rize'de meydana gelen kazada aracın hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:41 Kaynak: İHA
'de meydana gelen kazada aracın hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Rize Merkez
İslampaşa Mahallesi Menderes
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kenan Yaman
(65) kontrolündeki 53 DD 856 plakalı araç, sebebi henüz belirlenemeyen nedenden ötürü kontrolden çıkarak çekici araca vurarak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin içerisinden güçlükle çıkartılan Yaman, sağlık ekiplerince RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaman, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE
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