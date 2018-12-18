Son Dakika Haberleri: Rize'de Feci Kaza...ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu

Rize'de Feci Kaza...ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu

2 saat önce

Rize'de feci kaza...Ters yöne giren kamyon anne ve kızının ölümüne neden oldu RİZE - Rize'de meydana gelen kazada ters yöne giren kamyonun çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

Rize'de feci kaza...Ters yöne giren kamyon anne ve kızının ölümüne neden oldu RİZE - Rize'de meydana gelen kazada ters yöne giren kamyonun çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.
Olay bu sabah 08.00 sularında Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında (Güney Çevre Yolu) meydana geldi. Trafiğe kapalı yolda seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 53 K 6167 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde hayatını kaybederken ve kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:47 Kaynak: İHA

Anne, Rize, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de Ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu Baldızını Öldürüp, Gömdüğü Ortaya Çıkan Enişte İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

23 Yaşındaki Sapık, Gizlice Girdiği Evde Ölü Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi 15 Yaşındaki Çocuk, Annesinin Alkışları Eşliğinde 14. Kattan Aşağı Atladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:30:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rize'de Feci Kaza...ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]