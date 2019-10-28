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Son Dakika Güncel Rize'de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

Rize'de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

1 saat önce

Rize'de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildiRİZE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Rize'de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

RİZE'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü valilik binası önünden başladı. Yürüyüşe katılanlarlar 100 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'nı taşıdı. Ellerinde fenerler ile yürüyüş yapan vatandaşlar İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Mesut Yılmaz Parkı'nda son bulan yürüyüş sonrası katılımcılara çay ikramında bulunuldu. Öğrenciler ile yürüyüşe katılan Ahmet Topal, "Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümü vesilesiyle etkinliğe çocuklarla katıldık. Çocuklarımızın cumhuriyete sahip çıkmaları için yapılması gereken en önemli etkinliklerden biri bu, hiç unutmayacaklarına inanıyoruz" dedi.

Tekerlekli sandalyesi ile yürüyüşe katılan engelli serbest dalış dünya rekortmeni Mustafa Beyaz ise "Fener alayın yürüyerek milli duyguları en içten hissediyoruz. Ülkemizi en iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların valilik önüne toplanması

-Öğrencilerden detay

-Yürüşten detay

-Bayraktan Detay

-Vatandaş Röp.

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)

Rize'de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:27 Kaynak: DHA
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