Rize'de, son bir ay içerisinde FETÖ/PDY kapsamında haklarında işlem başlatılan 17 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol şartıyla, 13'ünün ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında il genelinde son bir ayda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgüte yönelik çalışmalarda toplam 17 şahsa adli makamlar talimatıyla işlem yapılmış olup bunlardan 13 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, mahkemeye sevk edilen şahıslardan 2 kişi yapılan işlemler sonrasında tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadele kapsamında çalışmalara devam edilmektedir."