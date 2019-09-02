Son Dakika Haberleri: Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü
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Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü

3 saat önce

- Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördüRİZE - Rize'de fırtına çatıları uçurdu, olayda 4 araç hasar gördü.

- Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, 4 araç zarar gördü

RİZE - Rize'de fırtına çatıları uçurdu, olayda 4 araç hasar gördü.

Rize'nin Çayeli ilçesinde bu sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde bir binanın çatısı uçarken, uçan çatının parçaları park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Gürültü üzerine panikle dışarı çıkan vatandaşlar, çatıyı araçlarının üzerinde görünce şaşkınlık yaşadı. 4 aracın hasar gördüğü olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

Çayeli, Sabah, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 11:28 Kaynak: İHA
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