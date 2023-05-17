Kullandığı forklift manevra yaparken devrildi, altında kalan işçi feci şekilde can verdi

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Rize'deki kaza sabah saatlerinde Çayeli ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Yakup Küçüksarı, kullandığı boş forkliftin manevra yaptığı sırada devrilmesiyle altında kalıp yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Küçüksarı, ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüksarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Forkliftin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Manevra yaptığı sırada devrilen forkliftten işçilerden birinin atlayıp kurtulduğu, Küçüksarı'nın ise altında kaldığı görüntüde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.