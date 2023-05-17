Kullandığı forklift manevra yaparken devrildi, altında kalan işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kullandığı forklift manevra yaparken devrildi, altında kalan işçi feci şekilde can verdi

17.05.2023 19:42

Rize'nin Çayeli ilçesinde, kullandığı boş forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan işçi Yakup Küçüksarı hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'deki kaza sabah saatlerinde Çayeli ilçesi Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satan iş yerinde çalışan Yakup Küçüksarı, kullandığı boş forkliftin manevra yaptığı sırada devrilmesiyle altında kalıp yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Forkliftin altından çıkarılan Küçüksarı, ambulansla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçüksarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Forkliftin devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Manevra yaptığı sırada devrilen forkliftten işçilerden birinin atlayıp kurtulduğu, Küçüksarı'nın ise altında kaldığı görüntüde yer aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Çayeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kullandığı forklift manevra yaparken devrildi, altında kalan işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika


Son Dakika
07:49 ABD savaş gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde demirledi! KKTC ve Türkiye'den art arda tepkiler
01:56 Boşanma aşamasındaki eş, karısını evinin önünde öldürdü
00:37 Ali Koç sinirlendiren cevap! Sadettin Saran'ın başkanlık açıklaması sonrası F.Bahçeliler havaya uçtu
00:36 Büyük final öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal!
00:29 ABD'den 2. tura kalan seçimlerle alakalı ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
00:27 Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger'den özeleştiri: Eleştiriler haklı, oylar beklentilerimizin altında
00:24 Ali Koç'un canını sıkacak mesaj! Sadettin Saran, bir cümlesiyle Fenerbahçelileri havalara uçurdu
00:21 Sarıgül'den Sinan Oğan'a çağrı: Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum
00:18 İstanbul'daki büyük finalde Türkler karşı karşıya: Inter-Manchester City
00:09 Mardin'de jandarma kılığına girerek Iraklıları yağmaladıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 08:05:05. #1.11#
SON DAKİKA: Kullandığı forklift manevra yaparken devrildi, altında kalan işçi feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement