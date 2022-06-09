Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor

09.06.2022 13:06

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi.

AFAD öncülüğünde jandarma, JAK, deniz polisi ve sağlıkçılardan oluşturulan 25 kişilik ekip, Galer Düzü mevkisinde 3 Haziran'da fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek dereye düşen Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, çalışmalarını Galer Düzü ile Çamlıhemşin arasındaki yaklaşık 22 kilometrelik mesafede gerçekleştirdi.

Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksekliği nedeniyle zorlanan ekipler, kendilerini iple bağlayarak dereye girmeye çalıştı. Ekipler, zaman zaman dere üzerinde oluşan kar tünellerine girerek bölgede arama yaptı.

Zaid'in arkadaşları da arama çalışmalarını takip etti.

Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor
Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Fotoğraf çektirirken dereye düşüp kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf çektirirken dereye düşüp kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor Rize'de dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor Rize'de dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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