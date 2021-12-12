Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı - Son Dakika

Rize'de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı

Bazı vatandaşlar elleriyle kamyoneti durdurmaya çalışırken taksi şoförleri araçlarını son anda kurtardı

RİZE - Rize'de freni boşalan kamyonet, otomobilin ardından saksıya çarparak durabildi.

Olay Rize Merkez Piriçelebi Mahallesi Armutlu sokakta dün yaşandı. Sürücüsü aracın dışında olduğu sırada 53 AD 648 plakalı kamyonet bir anda frenlerinin boşalması sonucu rampa aşağıya kaymaya başladı. Önünde bulunan hafif ticari aracı da önünde sürükleyen kamyonet, yokuşun hemen altında ki Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na çıktı. Burada da kısa bir mesafe ilerleyen araç meydandaki beton saksıya vurarak durabildi.

Yaşanan o anlar ise yokuş üzerinde bulunan taksi durağının kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracı eliyle durdurmaya çalışan vatandaşın yanı sıra taksi durağı çalışanlarının da kendi araçlarını son anda kaçırdığı anbean görüntülendi. Trafikte ki diğer araç şoförlerinin de durumu fark ederek durması üzerine kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.