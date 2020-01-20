Rize'de fuhuş operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

RİZE'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 11'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte 8 iş yeri, 1 apart, 3 ev olmak üzere toplam 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda fuhuşa aracılık ve yer temini sağladığı tespit edilen 6 şüpheli ile mekanlarda bulunan 11'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 42 kişi yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerden fuhuş yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu kadınlardan 6'sı işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Şüphelilerden İ.K., H.Ö., Ş.N., R.Y., M.M., ve Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.