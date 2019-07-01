Son Dakika Haberleri: Rize'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
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Rize'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

1 saat önce

RİZE'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama, System.String[]
RİZE'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 'fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temini ve zorlama' suçlarına yönelik 3 ay süreli yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. 6'sı mağdur, 17 tanığın ifadesine başvurulan soruşturmada, gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
 


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:39 Kaynak: DHA
Rize, Güncel
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