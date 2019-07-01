Son Dakika Haberleri: Rize'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama
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Rize'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama

1 saat önce

Rize'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize'de fuhuş operasyonuna 3 tutuklama, System.String[]
Rize'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden, 2'si kadın 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimizce yürütülmekte olan Fuhuşa Teşvik, Aracılık Etme, Yer Temini ve Zorlama Olayı ile ilgili olarak 3 ay süreli yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; fuhuşa aracılık ve fuhuş yaptıkları tespit edilen, 5 şüpheli gözaltına alındı. 6 mağdur, 17 tanık ve 5 şüphelinin ifadesi alınırken, toplam 28 şahıs hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kadın olmak üzere 3 şüpheli tutukladı. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:59 Kaynak: İHA
Rize, 3. Sayfa
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