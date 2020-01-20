Rize'de fuhuş operasyonunda 42 kişi yakalandı - Son Dakika
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Rize'de fuhuş operasyonunda 42 kişi yakalandı

6 saat önce

Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 42 kişi yakalandı.

Rize'de fuhuş operasyonunda 42 kişi yakalandı, System.String[]

Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen 8 iş yeri, 1 apart, 3 ev olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa aracılık yaptığı ve yer temini sağladığı tespit edilen 6 şüpheli ile mekanlarda bulunan 11'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 42 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden fuhuş yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu kadınlardan 6'sı işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Şüphelilerden İ.K, H.Ö, Ş.N, R.Y, M.M. ve Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğerleri ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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