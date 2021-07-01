Rize'de "Gastronomi Günleri" başladı - Son Dakika

Rize Belediyesi ev sahipliğinde şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 1. GastroRize Ulusal Rize Gastronomi Günleri başladı.

Gastronomi dünyasından isimleri buluşturan etkinlikte, yerel lezzetlerin ve gastronomi programlarının yanı sıra kentin biyo-çeşitliliği, çay ve tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri ve yerel dokusu muhafaza edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı faaliyetleri de yer alıyor.

Doğal ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle de bilinen Rize'yi dünyaya tanıtmayı hedefleyen GastroRize kapsamında katılımcılara, Çayeli'ndeki bir çay üretim merkezinde çayın üretim aşamalarına ilişkin bilgi verildi, çaylar tattırıldı.

Çay hasadına katılan ziyaretçilere Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de eşlik etti.

Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen gastronomi uzmanlarının ve gazetecilerin Rize'deki lezzet duraklarını tanıyacağını dile getirerek, "Yıllardır buralarda kullandığımız organik malzemelerle hazırlanan yemeklerimizin dünya mutfaklarında, zincir otellerimizde de artık 'Rize çayı, mutfağı, kahvaltısı' diye tanıtımına vesile olacağız." dedi.

Metin, Rize'yi ziyaret edenlerin kentin yemeklerini lezzetli bulduğunu ve lokantaları beğendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Belki biz içinde olduğumuz için bunun çok farkında değildik ama bu vesileyle farkında olarak Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Çünkü bu coğrafya, özel bir coğrafya. Türkiye'nin en fazla yağış alan, kendine göre en fazla dağlık arazilerini oluşturan bir coğrafya. Çok lokal bir bölge olarak çay burada yetişiyor sadece. Türkiye'deki çayın yüzde 70'i bu bölgede, hemen etrafımızdaki 2-3 ilçeyle beraber yüzde 100'ü burada yetişiyor. Bu bitkinin burada yetişmesi, bu coğrafyanın da iklimin de çok özel olduğunu gösteriyor. Antioksidan değeri taşıyan mor yiyeceklerin bu bölgede olması hep bize bir şeyi hatırlatıyor; sağlık, doğallık açısından iyi bir coğrafyadayız. GastroRize günleriyle de yemeklerimizi, bölgede yetişen ürünleri Türk mutfağına tanıtmak istiyoruz."

"Bu çay çok değerli"

Etkinliğin festivallere dönüşeceğini dile getiren Metin, Kovid-19 salgını nedeniyle tanıtımların bu yıl "Gastronomi Günleri" olduğunu ancak gelecek yıllarda önce Karadeniz bölgesindeki ülkeler, daha sonra diğer ülkelerle bir yemek kültürü tanıtım festivaline dönüşeceğini söyledi.

Metin, Rize'de yetiştirilen çaya ilişkin, "Kimyasal hiçbir şey kullanılmayan bir çaydan bahsediyoruz. Bu çay çok değerli. Çay tozundan pastacılık sektöründe kurabiyeler kullanılıyor. Festivalle beraber hem kullanım alanını hem de niteliğini artırarak Rize'ye daha fazla girdi sağlamış olacağız." dedi.

1. GastroRize Ulusal Rize Gastronomi Günleri, 3 Temmuz'a kadar sürecek.