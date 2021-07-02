Rize'de "Gastronomi Günleri" Düzenlenen Panellerle Devam Etti - Son Dakika

Rize Belediyesi tarafından düzenlenen şehrin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı 1. GastroRize Ulusal Rize Gastronomi Günleri gerçekleştirilen panellerle devam etti.

Ramada otelde düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı.

Başkan Metin, "Gastro Rize'de yemeklerimizle, lezzet duraklarımızla, coğrafyayı adeta entegre eden bir hale getirir bu güzellikleri de bütün Türkiye'yle, hatta Karadeniz'deki bütün ülkelerle, bütün dünyayla paylaşmış oluruz. " dedi.

Sezen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen'in de konuşmalarının ardından konferanslara geçildi.

Coğrafi İşaretli ve Yerel Ürünler, Türkiye'deki Balık Restoranlarında Karadeniz - Rize bölgesindeki ürünlerin kullanımı, Dünyada Çay'ın Öyküsü, Rize'nin Lezzet Elçilerinin Hikayeleri, Yerel Lezzet ve Rize, Restoran ve Kafelerde Rize Çayı'nın kullanımı, Biyoçeşitlilik Gıda Ürünlerinin Menülere Adaptasyonu, Yerel Ürünlerin Menülere Adaptasyonu, Butik Tarımın Önemi, Türkiye'nin iz bırakan pastanelerinde Rize, UNESCO Şehirlerinin Lezzet Elçileri konularında konferanslar verildi.

Rize'nin coğrafi işaret alan ürünleri, yemekleri, dokumacılık ürünlerinin sergilendiği alan da ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Gastronomi dünyasından isimleri buluşturan etkinlikte, yerel lezzetlerin ve gastronomi programlarının yanı sıra kentin biyo-çeşitliliği, çay ve tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri ve yerel dokusu muhafaza edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı tanıtımı faaliyetleri de yer alıyor.