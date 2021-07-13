Rize'de genç kız trafik kazasında ağır yaralandı - Son Dakika

Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç bir kız ağır yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Beydere köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda fırtına ve yoğun yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden kaybeden 18 yaşındaki Aysema Ermiş şarampole yuvarlandı. Aracın yuvarlandığını gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ermiş'i yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTRÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Aysema Ermiş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - RİZE