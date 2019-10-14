Son Dakika Haberleri: Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
Son Dakika Güncel Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

47 dakika önce

Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen, idareci ve öğrencilerin katıldığı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı, System.String[]

Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen, idareci ve öğrencilerin katıldığı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikata 504 öğrenci ve 70 öğretmen katıldı.


İlk önce okulun konferans salonunda başlayan etkinlikte öğrencilere doğal afetler sırasında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Depremde yapılması gerekenlere dikkat çekmek isteyen öğrencilerin oynadıkları skeç ilgi ile izlendi. Öğrencilere verilen deprem ve afet bilinci eğitimlerinden sonra gerçeği aratmayan bir senaryo ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği binada kalan merdivenlerden düşmüş, ayağı kırılmış öğrenciler AFAD ve İtfaiye ekipleri ile kurtarıldı. Tatbikatın ardından okul bahçesine AFAD ekiplerinin hazırladığı stantlarda kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemeler sergilendi. Tatbikatta gösteri yapan arama kurtarma köpekleri 'Kır' ile 'Oyma' öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. - RİZE

Anadolu Lisesi, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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