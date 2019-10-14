Son Dakika Haberleri: Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
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Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

2 saat önce

Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatıRİZE - Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen, idareci ve öğrencilerin katıldığı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

RİZE - Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen, idareci ve öğrencilerin katıldığı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikata 504 öğrenci ve 70 öğretmen katıldı.

İlk önce okulun konferans salonunda başlayan etkinlikte öğrencilere doğal afetler sırasında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. Depremde yapılması gerekenlere dikkat çekmek isteyen öğrencilerin oynadıkları skeç ilgi ile izlendi. Öğrencilere verilen deprem ve afet bilinci eğitimlerinden sonra gerçeği aratmayan bir senaryo ile deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği binada kalan merdivenlerden düşmüş, ayağı kırılmış öğrenciler AFAD ve İtfaiye ekipleri ile kurtarıldı. Tatbikatın ardından okul bahçesine AFAD ekiplerinin hazırladığı stantlarda kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemeler sergilendi. Tatbikatta gösteri yapan arama kurtarma köpekleri 'Kır' ile 'Oyma' öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.

Rize'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Anadolu Lisesi, Deprem, Rize, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:43 Kaynak: İHA
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