Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü

15.12.2020 09:37
Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan ve 9 evin kullanılamaz hale geldiği, 1 evin ise zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde çıkan ve 9 evin kullanılamaz hale geldiği, 1 evin ise zarar gördüğü yangın söndürüldü.

Gölyayla köyünde dün Mehmet Keçoğlu'na ait evde yanan sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangına müdahale eden Rize, çevre il ve ilçe itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü.

Yangında, 9 ev kullanılamaz hale geldi, 1 evde ise büyük hasar oluştu.

AFAD İl Müdürlüğü, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarına başladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede tedbirlerini alarak incelemelerini sürdürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, İkizdere, Yangın, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de Gölyayla köyünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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