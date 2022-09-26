Rize'de uzman çavuşun şehit olduğu kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de uzman çavuşun şehit olduğu kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü tutuklandı

26.09.2022 13:54
Rize'de uzman çavuşun şehit olduğu kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü tutuklandı

Rize'de görevi sırasında çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy'un şehit olmasına yol açan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

Rize'de görevi sırasında çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy'un şehit olmasına yol açan kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde 23 Eylül Cuma günü aracı arızalan kişiye yardım eden Uzman Çavuş Osman Özsoy'a (30) kamyonetiyle çarpan U.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen U.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "hız sınırlarına uymamak, dikkatsiz, tedbirsiz araç kullanmak, taksirle öldürmeye sebebiyet verme" suçlarından tutuklandı.

Uzman Çavuş Özsoy, görevi sırasında aracı arızalan kişiye yardım ederken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede dün sabah şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Osman Özsoy, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de uzman çavuşun şehit olduğu kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rize'de uzman çavuşun şehit olduğu kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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