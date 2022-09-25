Yaralanan Özsoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Özsoy, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Osman Özsoy, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu - Son Dakika

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