Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu

25.09.2022 11:50

Rize'de aracı arızalanan bir vatandaşa yardım eden Uzman Çavuş Osman Özsoy'a (30) yoldan geçen bir kamyonet çarptı. Özsoy iki gündür verdiği yaşam mücadelesi sonucunda bu sabah şehit oldu. Rize Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi.

23 Eylül Cuma günü, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde aracı arızalanan kişiye yardım eden Uzman Çavuş Osman Özsoy'a (30), yoldan geçen U.C. yönetimindeki kamyonet çarptı.

BU SABAH YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan Özsoy, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özsoy, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Yolda kalan vatandaşa yardım eden uzman çavuş, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "İyidere İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Özsoy, görev esnasında geçirmiş olduğu trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Bugün İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2) Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2) Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kaynak: AA

Osman Özsoy, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:50 Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu
11:45 CHP'li Erdoğan Toprak'tan AK Parti'ye sert suçlama
11:40 Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 14:05:36. #1.11#
SON DAKİKA: Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement